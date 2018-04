Palmeiras barateia ingresso, mas vê 2º pior público do ano em fase instável

A fase irregular do Palmeiras na temporada e a mudança forçada para o Pacaembu para o jogo contra o Internacional cobraram seu preço. Mesmo com os ingressos mais baratos do ano, o clube teve seu segundo pior público na temporada, com 23.236 pagantes para assistir à vitória por 1 a 0 no último domingo (22). Somado ao baixo preço dos bilhetes, isso também levou à renda bruta mais baixa do ano, com R$ 717.950,00 arrecadados.

O único jogo com público mais baixo em 2018 foi a derrota por 1 a 0 para o São Caetano em 5 de março, quando o Palmeiras usou um time reserva no Paulistão. No Allianz Parque, 22.597 pessoas pagaram ingresso para ver aquela partida.

Foto: Divulgação/Palmeiras

O momento instável na temporada explica parte da ausência da torcida para um time que, entre as principais equipes do país, é líder de público. O Palmeiras vinha de três partidas sem vitória, somando a derrota na final do Campeonato Paulista para o Corinthians e os empates cedidos nos minutos finais contra Boca Juniors, na Libertadores, e Botafogo, no Brasileirão. A torcida tem dado sinais mais fortes de irritação em partidas recentes, inclusive no jogo contra o Inter, no qual, mesmo vencendo, o alviverde teve momentos ruins em campo.

Além disso, a mudança para o Pacaembu também pode ser apontada como um fator decisivo para o comparecimento abaixo da média. O estádio municipal não tem a mesma atração para os torcedores. O Palmeiras, aliás, tem por costume baixar o preço dos ingressos quando joga no local por entender que não é justo cobrar o mesmo de quando o time se apresenta no Allianz Parque, considerado um estádio "prêmio".

O jogo contra o Inter contrasta com o início do mês, quando o Palmeiras arrecadou mais de R$ 11 milhões em uma sequência de apenas três jogos no Allianz Parque: Alianza Lima, Corinthians e Boca Juniors. Foram os três ingressos médios mais caros da temporada, fato que causou reclamações de torcedores em redes sociais. A final do Paulista contra o Corinthians é o maior público da história do Allianz, com 41.227 pagantes e renda de R$ 4.001.277,68.

Com a retomada das vitórias, o Palmeiras vai em busca de um novo resultado positivo, desta vez fora de casa, contra o Boca Juniors, nesta quarta-feira (25), em La Bombonera, pela Libertadores. O time volta ao Allianz Parque, que esteve indisponível contra o Inter por causa de um festival de música, no próximo domingo (29), contra a Chapecoense, pela terceira rodada do Brasileiro.

Folhapress