A seleção brasileira joga em São Petesburgo no dia 22 de junho, contra a Costa Rica, pela segunda rodada da Copa do Mundo. Nesta terça-feira, o Estádio Krestovsky apareceu fortemente vigiado por um sistema de mísseis antiaéreos Pantsir. O armamento guarda o espaço aéreo do palco de sete partidas:

15 de junho - Marrocos x Irã - Grupo B

19 de junho – Rússia x Egito - Grupo A

22 de junho – Brasil x Costa Rica - Grupo E

26 de junho – Nigéria x Argentina - Grupo D

03 de julho - Oitavas de final

10 de julho - Semifinal

14 de julho - Disputa de terceiro lugar

Palco de jogo do Brasil é protegido por sistema de mísseis antiaéreos. (Foto: Reprodução)



Globo Esporte