PAL enfrenta o Godoy Cruz, e FLA pega o Emelec nas oitavas da Libertadores

O sorteio da Libertadores, realizado nesta segunda-feira (13) na sede da Conmebol, em Luque (Paraguai), definiu os confrontos das oitavas de final da competição. Os times brasileiros que seguem no torneio são Internacional, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Athletico Paranaense e Grêmio.

O Cruzeiro foi o primeiro brasileiro sorteado e enfrentará o River Plate-ARG. A partida de volta será com mando dos mineiros. Na sequência, o Palmeiras conheceu seu adversário: o Godoy Cruz-ARG. Já o Flamengo pegará o Emelec-EQU. Paulistas e cariocas também decidem em casa.

O Athletico terá o Boca Juniors como adversário. O segundo jogo será na Argentina. O Inter foi o próximo brasileiro a conhecer seu rival: o Nacional-URU. Os colorados decidem em casa. O último brasileiro a ser sorteado foi o Grêmio, que duelará contra o Libertad-PAR, com o segundo jogo no Paraguai.



Foto: Divulgação/Palmeiras FC

Se todos os clubes do Brasil avançarem às quartas, existe a chance de dois confrontos 100% brasileiros: Flamengo x Inter e Palmeiras x Grêmio.

Com o novo formato, os primeiros colocados de suas chaves ficaram no pote A (casos de Inter, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras), enquanto os clubes que terminaram na segunda colocação vão para o pote B (Athletico e Grêmio). O Palmeiras é o dono da melhor campanha no geral.

O pote A ainda teve Olimpia-PAR, Cerro Porteño-PAR, Boca Juniors-ARG e Libertad-PAR, enquanto completaram o pote B River Plate-ARG, Emelec-EQU, Godoy Cruz-ARG, LDU-EQU, Nacional-URU e San Lorenzo-ARG.

Veja os confrontos das oitavas de final da Libertadores:

Cruzeiro x River Plate-ARG

Palmeiras x Godoy Cruz-ARG

Flamengo x Emelec-EQU

Olimpia-PAR x LDU-EQU

Boca Juniors-ARG x Athletico

Internacional x Nacional-URU

Libertad-PAR x Grêmio

Cerro Porteño-PAR x San Lorenzo-ARG

Folhapress