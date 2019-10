Pablo volta a preocupar o São Paulo antes de clássico

Fernando Diniz mal assimilou ainda o empate do São Paulo por 0 a 0 com o Bahia, nesta quarta-feira (9), pelo Campeonato Brasileiro, e já sabe que tem partir em busca de uma vitória no clássico com o Corinthians, no próximo domingo (13), no Morumbi.

Para tanto, o técnico saiu da Fonte Nova já precisando pensar em uma maneira de substituir seus muitos desfalques. Além da ausência dos selecionáveis Daniel Alves e Antony, o Tricolor paulista pode perder o seu artilheiro na temporada. O atacante Pablo sentiu o adutor da coxa direita, em Salvador, e será examinado nesta sexta (11).



Pablo sentiu a coxa direita no último jogo - Foto: Reprodução/Instagram

Considerado um dos principais reforços do clube para a temporada, Pablo balançou as redes em sete vezes em 2019. No entanto, ele já deixou de entrar em campo em 20 partidas por causa de problemas físicos (12 confrontos devido a uma cirurgia lombar e oito por conta de lesão ligamentar no tornozelo direito). Nesta quarta, saiu do campo de carrinho, visivelmente abalado.

"Vamos esperar. O Pablo não está descartado para domingo. Ele estava com uma dor no adutor. Achamos que reunia condições conversando com departamento médico. Vamos aguardar para ver se tem condições de jogar contra o Corinthians."

A lista de desfalques para o clássico também é formada por Everton (lesão no joelho esquerdo) e Rojas (cirurgia no joelho direito), ambos vetados pelo departamento médico. Já Juanfran (dores musculares), Toró (lesão muscular) e Raniel (amigdalite) são dúvidas. Por fim, o time tem como pendurados com dois cartões amarelos Tchê Tchê, Reinaldo, Liziero, Anderson Martins, Luan, Raniel, Igor Gomes e Pablo.

Folhapress