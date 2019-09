Pablo avança em recuperação no São Paulo e treina sem restrições

O treino do São Paulo na tarde desta terça-feira (3) mostrou que Pablo avança bem na recuperação de uma lesão ligamentar no tornozelo direito. Um dia após voltar a treinar com bola, o atacante participou normalmente do coletivo comandado por Cuca no CT da Barra Funda e assim evolui a fim de ganhar minutos em campo contra o Internacional, no sábado (7), pelo Campeonato Brasileiro.

Pablo deu um passo além em relação ao treino de segunda (2), no qual ele havia feito função de coringa. Nesta terça, se envolveu em divididas, deu piques e participou do coletivo como qualquer outro jogador. Ele tem mais três dias para avançar nos treinos e poder ser relacionado para o jogo do final de semana.

Pablo atuando pelo São Paulo. Reprodução / Instagram

No mais, Alexandre Pato e Hernanes fizeram atividades específicas na transição para o gramado após lesões - o meia sofreu lesão muscular grave, e o atacante tem edema na coxa. Os dois, no entanto, dificilmente estarão à disposição do técnico Cuca para enfrentar o Inter. Toró foi o único em transição que ficou na parte interna do CT.

Nesta semana o São Paulo tem desfalques certos de Daniel Alves (seleção brasileira), Igor Gomes (treinamentos com a seleção), Walce e Antony (seleção olímpica). Além disso, há atenções voltadas para Tchê Tchê, que não participou do coletivo desta terça por ter sofrido um trauma no pé direito no empate sem gols contra o Grêmio. Já Arboleda fez atividades à parte do elenco, mas não preocupa para sábado.

Daqui para frente, Cuca trabalha sob sigilo até o final da semana: a imprensa só pode acompanhar 15 minutos do treino de quarta, enquanto os treinos de quinta e sexta-feira serão fechados. O duelo contra o Internacional, às 19h (de Brasília) de sábado, vale pela 18ª rodada do Brasileiro.

Folhapress