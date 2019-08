Oswaldo defende continuidade de ideias de Diniz no Fluminense

Oswaldo de Oliveira foi apresentado oficialmente pelo Fluminense nesta segunda-feira (26). Ele iniciará sua terceira passagem pelo time tricolor, no qual esteve à frente do comando técnico de 2001 a 2002 e em 2006.

"Viabilizaram a minha volta ao clube. Era um sonho que eu acalentava há bastante tempo. Deixei amigos aqui e reencontrá-los tem sido um prazer sem medida. Não acho que é um desafio, é um prazer. É uma coisa que vou fazer com muita satisfação", disse.

O treinador encontra o time na 18ª colocação do Brasileiro, com um jogo a menos em relação a maioria dos rivais, e em preparação para partida decisiva contra o Corinthians, que valerá vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana e que marcará sua estreia.

"Temos obstáculos a serem transpostos, mas vou fazer isso com prazer e vontade. Não vejo o lado negativo da coisa. Vejo o lado bom de poder estar aqui, poder ajudar o Fluminense a passar essa situação e voltar ao lugar que ele merece", completou.

Foto: Reprodução/Instagram



Oswaldo ainda destacou o trabalho de Fernando Diniz, seu "pupilo" à época de jogador e antecessor no comando do Fluminense. O novo técnico tricolor disse ter conversado com ele e enfatizou que utilizará boa parte de sua filosofia à frente da equipe.

"Dar continuidade ao trabalho do Fernando é um prazer. Além de tudo é meu amigo, foi o jogador que jogou comigo em mais clubes. Conversamos bastantes sobre a filosofia dele. Nós vamos usar muito. Vamos usar muito a posse, a tranquilidade para iniciar as jogadas, a coragem dos jogadores para trocar passes", disse.

A partida contra o Corinthians será na quinta-feira (29), a partir das 21h30, no Maracanã. O confronto de ida, em Itaquera, terminou em 0 a 0 -na ocasião, Oswaldo acompanhou o grupo tricolor, mas foi o auxiliar Marcão quem esteve dando ordens à beira do gramado.

Folhapress