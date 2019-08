Oswaldo de Oliveira é o mais novo técnico do Fluminense

O Fluminense anunciou na noite desta terça-feira (20) a contratação do técnico Oswaldo de Oliveira. Conhecido da torcida tricolor, Oswaldo dará início a sua terceira passagem no clube carioca.

Ele chega ao clube nesta quarta (21), viaja com o elenco para o duelo com o Corinthians, pela Copa Sul-Americana, na quinta (22), mas caberá ao auxiliar Marcão dirigir o time em Itaquera. Sua apresentação está marcada para a próxima segunda (26).

Desde maio, Oswaldo estava sem clube depois de ser demitido do Urawa Red Diamonds, do Japão. Seu último trabalho no Brasil foi no Atlético-MG, em que acabou demitido em fevereiro de 2018 após xingamentos contra um repórter.

A missão, dessa vez, é ajudar o Fluminense a deixar a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time é apenas o 18º colocado, com 12 pontos em 15 jogos (aproveitamento de 26%) e possui a segunda pior defesa da competição (25 gols sofridos).

Na primeira passagem dele pela equipe das Laranjeiras, entre 2000 e 2001, foi semifinalista do Campeonato Brasileiro. No entanto, em 2006, deixou o clube e culpou a Unimed, parceira do Fluminense na ocasião, por tentar influenciar na escalação.

Oswaldo vai substituir Fernando Diniz, demitido na segunda (19) após a derrota para o CSA. Diniz comandava o time das Laranjeiras desde o começo deste ano. Em 44 jogos, ele obteve 18 vitórias, 11 empates e 15 derrotas.

Com 68 anos, Oswaldo surgiu para o futebol como auxiliar-técnico de Vanderlei Luxemburgo no Corinthians em 1998. Um ano depois, com a ida de Luxemburgo para seleção brasileira, ele estreou como treinador e logo foi campeão paulista, brasileiro e mundial.

O técnico dirigiu os quatro grandes clubes de São Paulo (Palmeiras, São Paulo e Santos, além do Corinthians) e também do estado do Rio de Janeiro (Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco).