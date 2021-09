Os 10 clubes com mais jogos ganhos em 2021. Incluindo 5 ligas mundiais

Os clubes europeus pertencentes às 5 ligas de maior prestígio mundial disputaram uma série de encontros em 2021, dando a batalha no campo para consagrar-se campeões no futebol e liderar a tabela das melhores equipes do continente.



Na lista publicada pela analista digital Transfermarkt, o Manchester City lidera a tabela de equipes com mais jogos ganhos este ano e o Paris Saint Germain ocupa a segunda posição por uma diferença de apenas três vitórias.

Abaixo, mostramos os 10 clubes que estão no topo da tabela Transfermarkt por mais vitórias em partidas disputadas no ano em curso.



Foto: Freepik.com

Manchester City

O Manchester City comanda a lista de equipes com mais jogos ganhos durante todas as competições em 2021, os ˈCitizensˈ obtiveram um total de 37 vitórias em 46 jogos disputados.

A atuação dos ˈSky Bluesˈ conduzidos por Guardiola foi implacável e esmagadora este ano, marcando gols a prazer. A eficiência da equipe na Premier League e em outras competições lhe permitiu enviar um bom número de bolas para a rede.





PSG

O PSG conta com um tridente galáctico sempre disposto ao ataque formado por Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé, os três melhores dianteiros do mundo.

Até agora, os parisienses têm participado em 43 partidas, criando situações de gol e dominando a esférica, este ano conseguiram 31 vitórias embora os treinadores reconheçam que a equipe deve melhorar ainda mais.





FC Bayern

O conjunto teutônico derrotou claramente as equipes fortes como o Barcelona, graças a esta contundência os alemães continuam sendo grandes avassaladores no terreno de jogo, notando-se a vantagem no marcador com gols marcados pela estrela da equipe, Robert Lewandowski.

De um total de 36 encontros disputados os alemães se levantaram com 27 vitórias, de acordo com as estatísticas da Transfermarkt.





Chelsea

O Chelsea continua demonstrando seu poder na liga, com um desempenho de luxo de Romelu Lukaku. Os ˈBluesˈ repetiram triunfos nas partidas realizadas no velho continente com a estreia do atacante belga.

Têm conquistado 27 vitórias em um total de 43 partidas, o clube inglês se perfila líder em várias competições europeias.





AS Monaco

Os guiados por Niko Kovac apresentam um desempenho individual e coletivo sensacional, saíram em busca de vitórias e até agora conseguiram 36 em 39 partidas disputadas, segundo Transfermarkt.

Este sucesso está ligado a figuras como Golovin, embora o trabalho coletivo também tem sido eficaz, diferença que se explica no marcador. Uma das qualidades deste clube é que se torna mais sólido quando as equipes rivais tentam violar o sistema defensivo do plantel.

1. Manchester City: 37 vitórias, 46 jogos disputados

2. PSG: 31 vitórias, 43 jogos disputados

3. Bayern Munique: 27 vitórias, 36 jogos disputados

4. Chelsea: 27 vitórias, 43 jogos disputados

5. AS Monaco: 26 vitórias, 39 jogos disputados

6. Real Madrid: 24 vitórias, 37 jogos disputados

7. Juventus: 24 vitórias, 39 jogos disputados

8. Inter: 23 vitórias, 34 jogos disputados

9. BVB: 23 vitórias, 37 jogos disputados

10. Napoli: 23 vitórias, 37 jogos disputados

