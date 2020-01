Corinthians leva virada de colombianos, e vê Palmeiras faturar Florida Cup

O Palmeiras teve de esperar um pouco após a vitória de virada sobre o New York City neste sábado (18), em Orlando (EUA). Mas, horas depois, viu o arquirrival Corinthians ser derrotado pelo Atlético Nacional, da Colômbia, para saber que voltaria para casa com o título da Florida Cup 2020.

Enquanto o estafe da equipe já acelerava sua logística para retornar a São Paulo o quanto antes -os jogadores nem participaram da festa de premiação em campo, restando apenas ex-atletas do clube e dirigentes-, a comunicação do clube usou o Twitter para celebrar a conquista.

O Palmeiras havia empatado com o Atlético Nacional pela primeira rodada da competição amistosa na Flórida. Mas triunfou nos pênaltis, por desempate, ganhando assim dois pontos. Com o triunfo sobre o rival nova-iorquino pela segunda partida, subiu a cinco pontos, superando o Atlético Nacional, que ficou com quatro. O Corinthians, no fim, terminou em terceiro, com três pontos.

Foto: Brazil Photo Press/Folhapress



Folha Press