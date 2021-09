Oeirense vence em casa e assume liderança da Série B do Piauiense

O Oeirense chegou à liderança da Série B do Campeonato Piauiense após vencer o Piauí por 3 a 1 em partida disputada na tarde desta quarta-feira (8) no estádio Gerson Campos, na primeira capital, pela terceira rodada da competição. Com o resultado, o Cachorro soma agora seis pontos.

O Piauí até que tomou a iniciativa nos primeiros momentos da partida com Naylan e Renan. Os donos da casa responderam aos 37 min do primeiro tempo. Bismark iniciou a jogada, levantou na área para o toque de cabeça de Max. O Piauí alcançou o empate nos acréscimos. Fábinho recebeu toque e mandou para a rede.

Foto: Divulgação / Oeirense

Na volta do intervalo, o Oeirense foi fulminante e marcou o segundo aos 3 min. Após jogada no ataque, o goleiro Chicão soltou nos pés de Rhuan, que apenas completou para o meta. Aos 44 min, Leandro chutou para vence o goleiro e selar o placar.

Líder da Segundona com seis pontos, o Oeirense volta a campo no próximo domingo (12), às 16h, diante o Comercial, no estádio Deusdeth de Melo, em Campo Maior. O Piauí ficou com a vice-liderança com seis pontos. O Enxuga-Rato tem o próximo confronto contra o Cori-Sabbá, no estádio Albertão, em Teresina.

Caiçara x Cori-Sabbá

Em Campo Maior, no estádio Deusdeth de Melo, o Caiçara ficou no empate e 1 a 1 com o Cori-Sabbá. O time da casa foi superior na maior parte do tempo, mas sofreu o empate e deixou escapar a liderança do estadual. O Leão abriu o placar com Deyvid, aos 36 min do segundo tempo. Quatro minutos depois, Diamante chutou firme para empatar.

Com o resultado, o Caiçara soma quatro pontos, enquanto o time de Floriano contabiliza cinco. O Leão volta a compo na próxima segunda-feira (13) para enfrentar o Timon, no estádio Albertão, em Teresina. O Cori-Sabbá encara na próxima rodada, no domingo (12), no Albertão, o time do Piauí.

Timon x Comercial

O Comercial venceu a primeira partida na Série B na tarde desta quarta-feira (8), no estádio Albertão, diante do Timon. O Bode de Campo Maior marcou com Ikson e Lucas. O Timon balançou com Bobo. O Comercial tem três pontos, enquanto o Timon segue com apenas um ponto.

