Oeirense reforça defesa com o zagueiro Eduardo Elias, ex-Treze (PB)

A diretoria do Oeirense anunciou no domingo (1) mais um reforço para a disputa da Série B do Campeonato Piauiense. Trata-se do zagueiro Eduardo Elias, que estava vestindo a camisa do Treze (PB) na Série D até o final do mês passado. O defensor já foi apresentado e integrado ao grupo para iniciar os treinamentos com os novos companheiros.

“Estou ansioso de poder vestir essa camisa e ajudar meus companheiros de qualquer forma. Espero que chegue logo o dia da competição para a gente estrear com o pé direito. A torcida pode esperar de mim um cara guerreiro, que nunca desisti, que não gosta de perder e que raça é comigo mesmo toda hora e todo momento”, disse.

Eduardo Elias é integrado ao elenco do Oeirense. Reprodução / Instagram

Eduardo Elias jogou pelo Treze (PB), que mesmo com tropeços na temporada evitou o rebaixamento após empatar em 2 a 2 com o Botafogo (PB). Além disso, ele já havia vestido as camisas de outros três grandes times do Nordeste - Bahia, Sport e ABC de Natal.

Aos 20 anos, o zagueiro natural da Paraíba chega para ser uma das opções do técnico Cícero Monteiro para brigar por uma vaga na zaga. Além dele, o elenco do Oeirense conta com Anderson Alagoano, Victor e Rodolfo.

Com Eduardo Elias já integrado ao grupo, o Oeirense aguarda a estreia na Série B do Piauiense, no dia 06 de setembro contra o Comercial-PI, às 17h, no estádio Gerson Campos, em Oeiras.

Adriana MagalhãesJorge Machado