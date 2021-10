Oeirense goleia o Corisabbá e é campeão da Série B do Campeonato Piauiense

Campeão incontestável. OOeirense goleou por 3 x 0 o Corisabbá, na tarde do último sábado (09), no estádio Gerson Campos, em Oeiras, e se sagrou campeão da Série B do Campeonato Piauiense. Com números incontestáveis o Cachorro Louco chega à elite do futebol piauiense após uma campanha irretocável, em 12 jogos o time de Oeiras venceu nove, empatou dois e perdeu apenas uma partida. Comandados pelo “Rei do Acesso”, Flávio Araújo, a equipe chega a série A do piauiense com apenas três anos de existência. Apesar da derrota e do vice-campeonato, o Corisabbá também tem o que comemorar, a equipe de Floriano retorna a elite cinco anos após o rebaixamento em 2016.

Após ficar no “quase” nos últimos dois anos na disputa da Série B o Oeirense investiu alto, montou um elenco forte e dominou o campeonato em todas as rodadas. A equipe da primeira capital se junta agora ao próprio Corisabbá, Altos, Fluminense-PI, 4 de Julho, Flamengo-PI, Parnahyba e River-PI para a disputa da Série A em 2022.

A decisão



Jogando em casa o Oeirense fez valer a superioridade construída ao longo da competição e pressionou o Corisabbá desde o início da partida. Aos 15 minutos a equipe abriu o placar com o volante Jhonata após roubada de bola e contra-ataque. Administrando o resultado a equipe da Capital da Fé reduziu o ritmo e tentava não se expor ao Cori. No segundo tempo em outro contra-ataque puxado por Bismarck, aos 18 minutos, o atacante Rayro marcou o segundo para o Cachorro Louco. O Corisabbá ainda perdeu Netho Brasil expulso. Aos 37 minutos do segundo tempo Babo deu números finais a partida marcando o terceiro gol do azulão. Festa em Oeiras.



Foto: Oeirense/ Divulgação



