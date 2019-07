Oeirense fecha lista de sete atletas acima da idade para Série B

A equipe do Oeirense confirmou mais uma contratação visando à disputa do Campeonato Brasileiro Série B. O time fechou com o atacante Caio Cezar, 23 anos, que esteve no começo desse ano no Caixas, do Rio Grande do Sul e chegou a ser campeão do interior no Gauchão. O atleta é natural de Oeiras, vai pela 1ª vez vestir a camisa de um clube do estado e já passou pelo Boa Vista (RJ), Portuguesa (SP), Portuguesa (RJ) e São Bento (RJ).





Caio Cézar é formado nas categorias de base do Palmeiras - Foto: Divulgação

Caio Cezar, tem boas conquistas no currículo. Em 2017, conquistou o acesso para Série B do Brasileiro com São Bento. Em 2018, foi vice-campeão da Taça Guanabara com Boa Vista (RJ) e esse ano campeão do Interior, com Caixas (RS).

Com o nome de Caio, o time chega aos sete nomes de transferências permitidos na competição. Além dele, o goleiro Mondragon, o zagueiro Anderson Alagoano, o lateral Tote, o meia Paulinho Mossoró, zagueiro Rodolfo e atacante Rhuann também estão confirmados no elenco.

A equipe do Oeirense estreia na Série B no dia 7 de setembro quando recebe o Comercial, às 16h, no estádio Gerson Santos, em Oeiras. O outro jogo Picos x Timon, às 20h, no Hélvidio Nunes, em Picos.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia