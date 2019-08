Oeirense estreia no dia 8 de setembro no Campeonato Piauiense

Aos poucos, os times que irão disputar a 2ª divisão do Campeonato Piauiense ganham cara. Na última semana foi a vez do Oeirense, comandado por Cicero Monteiro, se apresentar às atividades. O representante da cidade de Oeiras é uma das equipes que mais tem nomes conhecidos do futebol piauiense. A estreia será em casa, no dia 8 de setembro, contra o Comercial, de Campo Maior, no estádio Gerson Santos, em Oeiras.

Os primeiros dias de atividades envolvem muita conversa e também avaliações físicas com os jogadores. Cícero Monteiro é um nome experiente, que comandou vários clubes do Estado: Parnahyba, Picos e Comercial. A responsabilidade frente ao Oeirense é grande, pois entre os cinco times que irão disputar a competição, o time foi um dos que mais investiu e essa é a primeira participação em competições es taduais.

No elenco, o Oeirense tem nomes como o goleiro Mondragon, o atacante Rhuann, os volantes Kaio e João Paulo, o lateral Tote, o zagueiro Anderson Alagoano, todos com passagens pelo River em 2019. O experiente meia Paulinho Mossoró, o zagueiro Rodolfo também fazem parte do elenco.

O meia-atacante Caio Cezar, de 23 anos, com passagens pelo Palmeiras e Cruzeiro. O jogador, que é natural de Oeiras, mas estará vestindo pela primeira vez a camisa de um clube do Piauí também se apresentou.

A estreia do Oeirense será no dia 8 de setembro quando recebe o Comercial. Antes disso, a competição tem o pontapé inicial com o jogo entre Picos x Timon, às 20h, no estádio Helvídio Nunes, em Picos. O Cori-Sabbá folga na rodada de estreia.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia