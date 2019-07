Oeirense encorpa elenco para 2ª divisão e anuncia meia Mossoró

O Oeirense confirmou o nome de Paulinho Mossoró como reforço para disputa do Campeonato Piauiense Série B. O camisa 10, estava no Central de Caruaru (PE), na disputa da Série D do Brasileiro. Além dele, o volante João Paulo, que vem por empréstimo do River e iria vestir a camisa do Fluminense, mas com a desistência o Oeirense entrou na negociação. O time da cidade de Oeiras estreia na Série B no dia 8 de setembro contra o Comercial, às 16h, no estádio Gerson Campos.



“Já era interesse do clube levar o João Paulo e com essa desistência do Fluminense entramos em contato com ele e avançamos rápido na negociação. Devemos manter essa parceria com o River e trazer mais peças que vestiram a camisa do clube, assim como Mondragon e o volante Kaio já confirmados no nosso plantel”, disse Fabiano Alex diretor do Oeirense.



Próximo mês Paulinho Mossoró chega ao time e deverá começar de forma integral o trabalho - Foto: Reprodução



De acordo com o representante da equipe o plantel está totalmente fechado, mas por conta da situação de contratos a lista com o nome de todo o elenco será divulgada somente na sexta-feira (12). Atualmente, o goleiro Mondragon, o atacante Rhuann, os volantes Juliano, Kaio e João Paulo, todos vestiram a camisa do Tricolor Piauiense no primeiro semestre de 2019 irão vestir a camisa do clube novato no futebol piauiense na Série B. Além deles, o meia Paulinho Mossoró, ex-Central de Caruaru, o atacante Felipinho e o meia-atacante Rodolfo Potiguar, ex-Fluminense de Feira (BA).

“Estou muito feliz em poder vestir a camisa desse clube e é com prazer que chego para ajudar nesse trabalho que pretendo encerrar com título e com o acesso até a primeira divisão. Próximo mês chego até aí (Oeiras) e começamos de forma integral o trabalho”, declarou Paulinho.

“Estamos nos esforçando muito para formar um time forte e brigar por titulo. Outro nome que queremos trazer é o Caio Cezar, atleta natural de Oeiras, que saiu muito cedo e não chegou a defender clubes do estado”, acrescentou Fabiano Alex. Caio Cezar, 23 anos, atualmente veste a camisa da Portuguesa (RJ).

A primeira rodada da Série B do Piauiense acontece no dia 6 de setembro. O Picos recebe o Timon, às 20h, no estádio Helvídio Nunes. No dia 8 de setembro o Oeirense recebe o Comercial, às 16h, no Gerson Santos, em Oeiras e o Timon folga na rodada.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia