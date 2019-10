Oeirense e Picos medem forças nos primeiros 90 minutos de semifinal

Em fase de decisão, a Série B do Campeonato Piauiense tem jogo importante acontecendo neste sábado (12), às 16h, no estádio Gerson Campos, na cidade de Oeiras. O confronto entre Oeirense x Picos pela semifinal. Esses serão os primeiros 90 minutos da decisão que só conhecerá o finalista no dia 18 de outubro, na cidade de Picos. A equipe que chegar a final automaticamente garante o acesso até a Série A do Campeonato Piauiense 2020.





O Oeirense recebe o time do Picos no estádio Gerson Campos

As duas equipes mediram forças na primeira fase da competição e ficaram no empate sem gols. De um lado, um Picos que já bateu na trave algumas vezes ao longo de disputas do Série B do Estadual. O Zangão joga os primeiros 90 minutos fora de casa e tem a vantagem no regulamento por ter terminado a primeira fase em segundo lugar e faz o jogo de volta em casa, diante do seu torcedor que até aqui vem sendo o 12º jogador.

Do outro lado, o caçula Oeirense, que chegou a estar na liderança da competição, mas folgou na última rodada da primeira fase e viu os adversários avançarem. A equipe precisa fazer valer o primeiro jogo em casa e conseguir uma vitória para diminuir a vantagem do adversário O time comandado por Cicero Monteiro tem os dois artilheiros da competição: atacante Rhuann (quatro gols) e o meio campo Paulinho Mossoró (três gols).



A Sociedade Esportiva de Picos espera surpreender o adversário neste primeiro jogo

Em seu ano de surgimento o Oeirense quer conseguir emplacar de cara um acesso até a divisão principal do futebol piauiense.

A outra semifinal da competição estadual acontece entre Timon x Cori-Sabbá. O jogo de volta acontece no dia 21 de outubro, uma segunda-feira, às 20h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Os dois finalistas sobem para 1ª divisão. A data da final ainda não foi definida.

Biá BoakariPâmella Maranhão