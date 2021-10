Oeiras vence Babaçu e conquista título estadual de Basquete Sub-15; veja fotos

A quadra do Sesc Ilhotas, no Centro Sul de Teresina, recebeu a final do Campeonato Piauiense de Basquete Sub-15 na noite da última terça-feira (19).







A equipe Oeiras levou a melhor ao bater o time Babaçu por 39 a 30 conquistando o título estadual da categoria. Os pais dos jovens atletas acompanham a partida e vibraram ponto a ponto.

O destaque do jogo da final do Campeonato Piauiense de Basquete Sub-15 foi o pivô João Vitor, que marcou 22 pontos.

Segundo a Federação Piauiense de Basquete, a final do Sub-13 acontece na próxima terça-feira.

