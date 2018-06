O DIA TV vai transmitir com exclusividade Premier League na TV aberta do Piauí

A RedeTV! assinou contrato para transmitir com exclusividade em TV aberta no Brasil a Premier League, como é denominado o campeonato de futebol da Inglaterra - o mais rico e disputado campeonato nacional do planeta.

Os jogos da temporada 2018/2019 devem iniciar em agosto, e as transmissões poderão ser acompanhadas pelos piauienses por meio da O DIA TV, afiliada RedeTV! no estado.

A Premier League conta com a participação de alguns dos jogadores de maior destaque da atual seleção brasileira de futebol. Dos 23 convocados pelo técnico Tite, seis jogam no futebol inglês: os atacantes Roberto Firmino (Liverpool Football Club) e Gabriel Jesus (Manchester City); o lateral Danilo Luiz (Manchester City); os meias Fernando Luiz, o Fernandinho (Manchester City), e Willian Borges (Chelsea); e o goleiro Ederson (do Manchester City).

Outro nome de realce no Campeonato Inglês é o do atacante belga Romelu Lukaku, que está sendo um dos jogadores de destaque da Copa do Mundo da Rússia. Com quatro gols marcados pela seleção da Bélgica, Lukaku divide com o português Cristiano Ronaldo a vice-artilharia do torneio, atrás apenas do inglês Harry Kane, outro craque que é um motivo a mais para acompanhar a mais nobre liga de futebol inglesa.

Kane defende o Tottenham, enquanto Lukaku atua pelo Manchester United.

Manchester City, de Gabriel Jesus, Danilo, Fernandinho e Ederson, foi o campeão da temporada 2017/2018 (Foto: Divulgação)



A RedeTV! fechou um acordo de sublicenciamento com a ESPN do Brasil, que, em junho do ano passado, renovou por cinco anos os direitos sobre o badalado Campeonato Inglês.

Com o acordo, a emissora paulista volta a ter em sua grade um dos principais campeonatos de futebol do mundo, reconhecido pela técnica singular e pela alta competitividade.

A primeira rodada da temporada 2018/2019 da Premier League está agendada para o dia 11 de agosto.

Atualmente, a RedeTV! já transmite a Superliga Feminina e Masculina de vôlei. E no ano passado transmitiu os jogos da série B do Campeonato Brasileiro.

Cícero Portela