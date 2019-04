O Campeão incontestável: Caminho do River até seu 31º título Piauiense

Foi ouvindo seus torcedores entoarem o grito de “O campeão voltou” que o River levantou a taça do Campeonato Piauiense 2019. Depois de dois anos, o time volta a conquistar um título Estadual – o 31º título piauiense de sua história. A conquista veio por méritos. Foram dois jogos decisivos contra o Altos, o primeiro vencido por 3 a 2, no Felipão, na cidade de Altos. No segundo, uma vitória elástica por 3 a 0, com gols de Cris Maranhense, Bismarck e Eduardo. O título coroa o trabalho do grupo, mas principalmente do líder do Galo, Flávio Araújo, que foi campeão invicto.

Flávio Araújo assumiu o River no dia 13 de fevereiro, após as passagens de Oliveira Canindé e Rodrigo Silva. Quando chegou, o time tinha feito três jogos e acumulava dois empates e uma derrota. Após a chegada de Flávio, o time viveu o que ele chama de ‘arrancada rumo ao título’. “Esse campeão voltou não foi hoje, mas voltou naquele jogo em Altos, quando com um a menos conseguimos ganhar por 2 a 1. Aquele jogo fortaleceu o grupo e mostrou que estávamos certos”, afirma.



Foto: O Dia

Os resultados do vitorioso e experiente treinador impressionam. O River levantou a taça com 11 jogos invictos. Com a chegada de Flávio, o time passou a ter a melhor defesa da competição e, literalmente, deu liga. O mesmo elenco que foi duramente criticado no início do Estadual foi o que levantou a taça de campeão, o único reforço foi o atacante Cris.

“Eu estou muito feliz. Até alguns meses atrás, todos falaram que ninguém do elenco prestava e agora esse mesmo time se sagrou campeão piauiense. E não foi de qualquer jeito, foi merecendo o título, com superioridade. Então, não sei como descrever a importância dessa campanha”, conta Eduardo, artilheiro do Estadual, com oito gols.

Junto ao título, o River garantiu vaga direta na Copa do Nordeste 2020. Além das vagas na Copa do Brasil e Série D do Brasileiro, caso não conquiste o acesso de divisão esse ano.

Perspectivas

O River tem pela frente a disputa do Campeonato Brasileiro Série D, que inicia no dia 5 de maio e vai até 18 de agosto, aos finalistas. O objetivo do time é conseguir subir de divisão, assim como em 2015, quando Flávio também comandava o elenco Tricolor. A dúvida, por enquanto, gira em torno da permanência de Flávio Araújo no comando. Antes mesmo de encerrar o Campeonato Piauiense, o nome de Flávio chegou a ser citado como desejo de outros, como por exemplo do Treze (PB). Ao ser questionado sobre a continuidade do trabalho, o técnico deu a entender que é algo a ser negociado.

“Eu não quero pensar em futuro agora. Isso ainda será definido nos próximos dias. Por enquanto, pretendo apenas comemorar esse título dado ao nosso torcedor”, declarou.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia