Criticado na primeira metade da temporada pelos números abaixo do esperado, Cristiano Ronaldo deu a volta por cima e, com uma sequência impressionante desde janeiro, voltou a mostrar porque é o atual vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo. E o desempenho nos últimos meses também teria feito a diretoria do Real Madrid mudar de ideia quanto a um aumento salarial. Segundo o jornal "Marca", após dizerem "não" inicialmente, os comandantes do clube devem renegociar os vencimentos de CR7 no fim da temporada, podendo chegar a € 30 milhões anuais (R$ 121,8 milhões).



A publicação afirma que a diretoria prometeu um novo salário a Cristiano após a conquista da Liga dos Campeões em maio passado, mas, no começo da atual temporada, voltou atrás e disse que não seria possível o aumento. Diz o jornal que CR7 "se sentiu traído", ainda mais quando veio à tona a renovação de Messi no Barcelona, passando a ganhar cerca de € 45 milhões anuais (R$ 182,7 milhões), e a contratação de Neymar pelo PSG, com salário de cerca de € 35 milhões (R$ 142,2 milhões).

Novo salário de CR7 pode ultrapassar os R$ 120 milhões, diz jornal. (Foto: Reprodução/Instagram)



Segundo o "Marca", a diretoria não via muito sentido em aumentar os vencimentos de um jogador de mais de 30 anos e que, no começo da temporada, não vinha mostrando o mesmo desempenho desequilibrante de outrora. Além disso, o clube estaria preparando terreno para a chegada de um novo astro - que poderia ser Neymar - em um processo de renovação do elenco. Cristiano, então, preferiu responder em campo, como frisa a publicação.

Após a virada do ano, CR7 voltou a ser decisivo e impulsionou os números em 2017/18. O craque luso marcou 21 gols em 13 partidas desde o início do ano, balançando as redes de forma consecutiva nas últimas oito partidas. Além disso, foi o principal nome merengue na campanha que conduziu os merengues às quartas de final da Liga dos Campeões, único título que o clube ainda pode conquistar na atual temporada.

Globo Esporte