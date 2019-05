Corinthians inscreve dois reforços na Copa Sul-Americana

A principal novidade é o volante Matheus Jesus, contratado após se destacar no Campeonato Paulista pelo Oeste. O atleta foi apresentado na semana passada, no CT Joaquim Grava, mas ainda não estreou pelo time de Parque São Jorge. O volante Junior Urso e o meia Régis também foram inscritos. O trio entra nas vagas de Thiaguinho, Gustavo Mosquito e Ángel Romero.



Após eliminar o Racing-ARG na primeira fase, o time de Parque São Jorge enfrenta o Deportivo Lara na próxima quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), em Itaquera. O trio já pode estrear neste confronto caso o técnico Fábio Carille queira utilizá-los.

Já Thiaguinho, Gustavo Mosquito e Romero não fazem mais parte dos planos do treinador. Os dois primeiros já deixaram o clube por empréstimo até o fim desta temporada. O volante acertou com o Oeste, enquanto Mosquito foi para o Vila Nova-GO.

Romero, por sua vez, treina separado desde que recusou propostas de renovação e vive seus últimos dias de clube. O atleta defenderá o Paraguai na Copa América no período em que encerra seu contrato com o clube, em julho.

A lista de inscritos do Corinthians ainda possui o zagueiro Léo Santos, atleta que foi emprestado ao Fluminense e retornou ao clube para realizar cirurgia de tendinite patelar no joelho direito. Além dele, Araos e Sergio Diaz devem deixar o clube em breve. No entanto, o Corinthians só podia realizar três trocas no momento.

Confira lista de inscritos atualizada do Timão na Sul-Americana:

Goleiros: Cássio, Walter e Caíque França

Laterais: Fagner, Michel Macedo, Danilo Avelar e Carlos Augusto

Zagueiros: Henrique, Léo Santos, Manoel, Marllon e Pedro Henrique

Volantes: Gabriel, Ralf, Richard, Matheus Jesus e Junior Urso

Meias: Jadson, Sornoza, Ramiro, Mateus Vital, Araos, Pedrinho e Régis

Atacantes: Gustagol, Boselli, Vagner Love, Clayson, Romero, Sergio Díaz

UOL / Folhapress