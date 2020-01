'Novela Gabigol' sobre renovação com o Flamengo emperra e divide torcida

A novela que se tornou a negociação pela permanência de Gabigol no Flamengo já divide a torcida rubro-negra. Enquanto alguns se mostram incomodados com a demora pelo desfecho, outros adotam cautela e lembram outra conversa recente que teve os mesmos moldes e com final feliz: do lateral-esquerdo Filipe Luis.

O empréstimo de Gabigol ao Flamengo, junto à Inter de Milão, da Itália, terminou no último dia 31. O jogador está de férias, assim como o restante do elenco profissional, que volta apenas no fim do mês por conta da disputa do Mundial de Clubes.

As partes continuam em contato e a diretoria do clube da Gávea mantém cautela, apesar de estudar possibilidades no mercado da bola, como a tentativa de empréstimo do atacante Pedro, ex-Fluminense e atualmente na Fiorentina, da Itália.

Por parte da cúpula, porém, há o pensamento de que o ideal seria que a renovação fosse ainda em janeiro devido ao impacto no planejamento para o restante da temporada.

Em Doha, no Qatar, onde o Mundial foi disputado, houve uma reunião que sinalizou um avanço, mas ainda sem o martelo batido.

