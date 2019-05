Notificada pelo STJD, CBF retira três pontos do Palmeiras no Brasileiro

Um dia após o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) determinar que a partida entre Botafogo e Palmeiras, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro , seja suspensa temporariamente, a CBF foi notificada pelo órgão nesta quarta-feira (29) e atualizou a tabelo do torneio, retirando os pontos do time paulista, vencedor do duelo.



No site oficial da entidade máxima do futebol brasileiro, o Palmeiras ainda aparece como líder, mas com 13 pontos e cinco jogos disputados, um a menos do que os demais times do Nacional, com exceção justamente ao Botafogo. A atualização foi feita às 12h47 (de Brasília).

Com a suspensão temporária da partida, a vantagem do time alviverde para o segundo colocado, o Atlético-MG, caiu de quatro para um ponto. A tabela permanecerá assim até que o STJD julgue o caso.

A equipe carioca entrou com uma representação no tribunal, alegando que houve um erro de direito na partida, em um lance com intervenção do VAR (árbitro de vídeo). O Botafogo pede a anulação do jogo.

O clube alega que o árbitro de vídeo não poderia ter sido utilizado para mudar o lance que resultou no pênalti em cima de Deyverson depois que o jogo já havia sido reiniciado pelo árbitro Paulo Roberto Alves Júnior.

Os alvinegros se baseiam no protocolo do VAR da Fifa e no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). De acordo com o estabelecido pela entidade, "se o jogo parou e recomeçou, o árbitro só pode revisar um lance (no VAR) no caso de identidade trocada ou potencial expulsão".

O protocolo, no entanto, afirma que "a princípio, uma partida não é invalidada por causa de revisões sobre uma situação ou decisão não-revisável".

"O vídeo é claro, ele deu início ao jogo. No pior dos cenários vão manter o resultado, mas estamos contribuindo para a melhoria do futebol brasileiro", ponderou Domingos Fleury, vice jurídico do Botafogo.

