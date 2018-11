"Nos preparamos para ter algo mais", diz Dorival Júnior sobre título

O técnico Dorival Júnior aprovou o rendimento do Flamengo na vitória sobre o Grêmio por 2 a 0, nesta quarta-feira (21), no Maracanã. O comandante elogiou bastante os jogadores e o fato de comprarem a sua ideia na reta final do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, não escondeu uma espécie de desapontamento na corrida pelo título contra o Palmeiras.

A diferença de cinco pontos para o líder (74 a 69) precisa ser tirada em duas rodadas, o que está longe de ser tarefa simples nos jogos contra Cruzeiro (fora) e Atlético-PR (casa). Já o Palmeiras duela contra o Vasco, no Rio de Janeiro, e Vitória, em São Paulo.

"Precisamos ser realistas e otimistas. Esse talvez seja o perfil para as últimas duas rodadas, acreditando sempre e entendendo a competição como ela foi jogada. Faremos o melhor possível. Naturalmente, estamos muito satisfeitos com uma vaga direta na Copa Libertadores, mas não com isso [busca pelo título], pois nos preparamos para ter algo mais. Tentaremos todas as possibilidades", afirmou.

Os profissionais do Flamengo reconhecem que a conquista do título é um desafio delicado, mas mantêm a esperança de que é possível. Dorival, inclusive, cobrou o máximo do elenco até a 38ª rodada do Brasileirão.

"Não podemos esmorecer. Precisamos seguir lutando e acreditando como fizemos até agora. Desejamos o lugar que o Palmeiras está há algumas rodadas. Se formos merecedores disso, ficaremos muito satisfeitos. Mas o Flamengo precisa fazer o melhor independentemente de qualquer coisa", encerrou.

