"Nos perdemos nas trocas das meninas", diz Cristiane após derrota

A atacante Cristiane não escondeu a insatisfação com a derrota do Brasil, por 3 a 2, para a Austrália nesta quinta-feira (13), pela Copa do Mundo Feminina. Em entrevista à "Globo" após a partida, a jogadora criticou o "apagão" brasileiro, principalmente após as substituições feitas pelo técnico Vadão no intervalo.



"Demos uma desligada, nos perdemos nas trocas das meninas. Recuamos demais. Desligamos e simplesmente apagou de novo, coisa que não pode acontecer. Jogo tão importante, 2 a 0, apagar desse jeito. Tinha que manter do jeito que estava e não conseguimos fazer isso", afirmou.

Cristiane marcou um dos gols do Brasil, que chegou a estar em vantagem por 2 a 0 no primeiro tempo e levou a virada.

Também na saída do gramado, Andressa Alves disse não entender a substituição de Formiga, que saiu no intervalo para a entrada de Luana.

"A gente sabia que a Marta ia sair. A Formiga eu não sei o que aconteceu. Mas está todo mundo preparado, porque a qualquer momento alguém pode sentir alguma coisa. O que aconteceu foi que tomamos três gols que não podíamos tomar", afirmou.

UOL / Folhapress