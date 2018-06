No vôlei feminino, Brasil vence China com 'ajuda' de Zé Roberto

O Brasil entrou em quadra, pela quarta semana da Liga das Nações, contra a China, em Jiangmen. Jogando em casa, as chinesas deram trabalho para as brasileiras e o Brasil teve dificuldade de vencer a seleção da casa por 3 sets a 2. No tie break, o ponto decisivo foi visto pelo técnico José Roberto Guimarães, que viu desvio do bloqueio chinês no ataque de Drussyla.

Amanda foi um dos destaques da partida, com 13 pontos. Tandara e Adenízia, com 14 pontos cada, também se destacaram. Pelo lado chinês, Ting Zhu, com 34 pontos, foi a principal jogadora chinesa da partida.

Logo no primeiro set, o Brasil percebeu que não teria facilidade. Carrasco da Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos Rio 2016, a China venceu o primeiro set por 25 a 18. Zé Roberto tentou orientar a equipe e mudar o desenho tático, ao mandar Monique e Macris para a quadra, mas nada disso evitou a derrota no primeiro set.

No segundo set, o Brasil aparentou acordar na partida e Tandara abriu o placar. Porém, a Seleção continuava inconstante e tinha dificuldade em acertar o passe. Dessa vez, porém, as orientações do treinador brasileiro funcionaram, o Brasil cresceu na partida e fechou em 25 a 23, com ponto de Amanda.

Foto: Reprodução/Lance!

Foi de Amanda, também, o primeiro ponto do terceiro set. Embaladas, o Brasil tentava crescer no jogo, mas sofria com a boa atuação das chineses. Destaque para Li, uma das principais revelações do vôlei chinês e que entrou na quadra para botar a China na frente do placar (14/13). O Brasil, porém, passou a equilibrar as forças, com dois pontos seguidos. Primeiro, no bloqueio de Amanda e depois no ace de Adenízia. O terceiro set passou a ficar cada vez mais intenso, disputado ponto a ponto. A China perdeu o controle do jogo na parte final, o Brasil soube aproveitar as falhas e fechou o terceiro set em 27 a 25.

As duas vitórias de set poderiam impulsionar as brasileiras no quarto set e garantir a vitória, porém a China voltou muito melhor e se impôs na partida. Dominante, a China aproveitava os seguidos erros das brasileiras, que não se encontravam em quadra. O desempenho foi ruim e a China venceu com sobras por 25 a 10.

A partida seria decidida no tie-break. Experiente, Zé Roberto conseguiu trazer a Seleção Brasileira de volta para o jogo e teve em Amanda, a sua principal arma ofensiva. Tandara, Adenízia e Drussyla também cresceram na partida, enquanto Ting Zhu não ia bem. No último ponto da partida, porém, destaque para Zé Roberto. O técnico brasileiro, além de ser decisivo na melhora do desempenho da equipe, viu desvio no bloqueio com razão. O Brasil venceu por 16 a 14 e sai de campo com moral após vencer a difícil China.

Com a vitória, o Brasil chega aos 26 pontos, assume a segunda colocação e dá um importante passo na sequência da competição. As cinco melhores seleções se classificam, juntamente com a China (anfitriã), para a próxima fase. O próximo jogo do Brasil é nesta quarta-feira, às 5h, contra o líder Estados Unidos, também em Jiangmen.

