No sufoco, Vasco empata com o Altos-PI e avança na Copa do Brasil

Quem esperava por um jogo fácil para o Vasco nesta quarta-feira (12), no estádio Albertão, em Teresina (PI), foi surpreendido. Com dificuldades, a equipe carioca ficou no 1 a 1 com o Altos-PI e avançou à segunda fase da Copa do Brasil graças à vantagem do empate.

Com vários gols perdidos ao longo da partida, o Vasco se complicou ainda no início com um tento contra de Marrony, que colocou o time da casa na frente. Só aos 47 minutos da etapa inicial, a equipe carioca conseguiu mandar a bola para o fundo das redes, com Cano.



Foto: Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Na segunda etapa, o Vasco seguiu com o bom volume no ataque mas também com a ocorrência de chances desperdiçadas. O time do Piauí, mesmo com suas limitações, chegou a por a classificação vascaína em risco, mas acabou fora do torneio ao final da partida.

O Vasco agora se prepara para outra decisão. Na próxima quarta (19), a equipe de Abel Braga jogará contra o Oriente Petrolero na Bolívia em busca de vaga na segunda fase da Copa Sul-Americana -no jogo de ida, os vascaínos venceram por 1 a 0.

Folhapress