No comando do Flu-PI, Aníbal Lemos fala sobre novo desafio

A equipe do Fluminense deu seu primeiro passo pensando na disputa da 2ª divisão do Campeonato Piauiense. O anuncio do treinador Aníbal Lemos foi realizado nessa terça-feira (11) e agora junto com a diretoria começa a pensar na montagem do elenco que passa por atletas piauienses, envolvendo uma mescla entre juventude e experiência.



O projeto de ressurgimento do Fluminense começou com a disputa do Piauiense Sub19, no qual o time foi campeão e tem vaga na Copa São Paulo de Futebol Junior 2020. Agora, Aníbal volta ao futebol do estado com a missão de levar o time a divisão principal. “Surgiu esse convite do Fluminense, que vai de encontro a tudo que eu penso no futebol. Venho com essa opção de disputar a 2ª divisão e chegar a 1ª divisão, eu acredito que a estrutura que nós temos, aliados aos trabalhos do dia a dia conseguir uma das vagas”, Aníbal.

Em treino, técnico Aníbal Lemos começa a preparar o time visando o Campeonato Piauiense da 2ª Divisão que deve iniciar em setembro - Foto: Elias Fontinele/O Dia



O Fluminense quer formar um time genuinamente piauiense, dando oportunidade aos atletas do estado e principalmente as categorias de base. Entre os diretores se fala até em formato de competição sub23, mas tudo isso ainda será definido no arbitral da competição junto a federação e outros dirigentes.

“Nos vamos precisar nos adequar a realidade da competição. Acredito que seria melhor para dar oportunidade aos nossos jogadores e até mesmo manter os meninos da nossa base competindo um formato com idade abaixo, mas caso não aconteça vamos sim contratar, mas sempre priorizando atletas do Piauí”, disse Vicente. O Coordenador do Flu ainda afirma que não descarta a possibilidade de nomes que vestiram a camisa do River, Altos ou até mesmo outros times ao longo do Estadual. “Aníbal me passou uma lista com dez nomes, estamos analisando”, disse.

O Piauiense 2ª divisão deve iniciar em setembro. As inscrições serão entre 24 de junho e 1º de julho. Além do Flu, Cori-Sabbá, Timon, Oeirense, Picos e Ferroviário demonstraram interesse em participar.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia