Nivaldo Lancuna é demitido do Timon-PI; Luís Miguel é novo treinador

A derrota de 1 a 0 para o Parnahyba no domingo (09), no litoral piauiense, foi o último ato de Nivaldo Lancuna à frente da Águia Soberana. O anúncio da demissão do técnico foi divulgado pela assessora do clube na manhã desta segunda-feira (10).



Luís Miguel é novo treiandor do Timon-PI.

Por meio de nota, o time anunciou o acerto com o treinador português Luís Miguel, que deve fazer a sua estreia na próxima quarta-feira (12), diante do River-PI, às 16h, no estádio Lindolfo Monteiro.

Natural de Lisboa, Luís Miguel acumula passagens por times como Vitória-PE, Iranduba, e São Raimundo-AM. Pelo futebol piauiense, comandou o 4 de Julho, em 2014.

Ainda sem vencer no Campeonato Piauiense, com três derrotas e um empate, Luís assume o Timon-PI em momento complicado na tabela. A equipe possui apenas um ponto conquistado em quatro jogos disputados.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia