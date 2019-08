Neymar voltará a ser feliz quando desfrutar de seu jogo, diz pai

O pai de Neymar disse, em declarações publicadas pelo jornal espanhol AS, que o filho "voltará a ser feliz quando desfrutar novamente de seu jogo".



Segundo a publicação, a resposta foi dada em um contexto de pergunta sobre as duas equipes especuladas como possíveis destinos de Neymar: Real Madrid ou Barcelona.

Porém, a reportagem diz que as palavras foram uma reiteração de uma resposta anterior, o que indica que a declaração está mais relacionada a um desejo de Neymar voltar logo aos gramados do que a um contexto de mudança de clube. O atacante do PSG não disputa uma partida desde junho por causa de uma lesão.

Vale ressaltar que a palavra "disfrutar" (desfrutar, em português) é bastante utilizada em espanhol e tem uma conotação próxima a "aproveitar" e "se divertir", expressões mais utilizadas em português.

Sobre o tempo afastado dos gramados, o pai de Neymar disse que o filho "não joga futebol há algum tempo devido à lesão que o mantém fora de campo desde junho, mas adquiriu grande força para superar os problemas".

Ainda segundo o AS, o pai de Neymar usou palavras semelhantes para dizer sobre o momento que o filho passa fora dos gramados. Ele foi acusado de estupro pela modelo Najila Trindade, mas o inquérito foi arquivado. "A vida e o futebol o ensinaram a ser uma pessoa muito forte em momentos complicados".

Neymar não jogou na pré-temporada do PSG, mas já está treinando com o elenco depois que se recuperou da lesão que o tirou da Copa América.

O PSG estreia no Campeonato Francês neste domingo (11), contra o Nimes. O técnico Thomas Tuchel ainda não divulgou os relacionados e existe a expectativa sobre a presença de Neymar, que já avisou ao clube que espera ser negociado nesta janela de transferências.

UOL / Folhapress - Foto: Wilson Dias/Agência Brasil