Neymar volta ao Brasil após França endurecer combate a pandemia

O atacante Neymar, 28, deixou a França e está de volta ao Brasil para iniciar no país um período de isolamento durante a pandemia do coronavírus.



A informação, publicada pelos jornais franceses L'Equipe e Le Parisien e pelo jornal catalão Sport, foi confirmada pela reportagem em contato com a assessoria do atacante do Paris Saint-Germain.

Na última segunda-feira (16), o governo francês apertou as restrições com relação à circulação de pessoas nas ruas. De acordo com o presidente Emmanuel Macron, haverá fiscalização e infrações caso a população quebre o protocolo adotado pelas autoridades.



"Sabemos de bares, restaurantes e lojas que não cumpriram nossa orientação de não funcionar, como se a vida afinal não houvesse mudado. Eu lhes digo que não só vocês não estão se protegendo como também estão colocando em risco seus amigos", disse Macron em pronunciamento na TV.

O governo ainda alertou sobre a proibição de passeios e reuniões familiares, reforçando que os deslocamentos fora de casa sejam feitos apenas em casos de necessidade.

O anúncio de medidas mais duras se seguiu a movimentos semelhantes feitos pela Alemanha e pelo Reino Unido, entre outros países.

De acordo com o L'Equipe, o zagueiro brasileiro Thiago Silva, 35, também retornou ao Brasil, e o defensor holandês Mitchel Bakker, 19, voltou ao seu país.

O atacante da seleção brasileira seguirá uma cartilha do PSG para treinos durante o período de suspensão dos campeonatos em razão do coronavírus.

Com a liga francesa suspensa, o Paris Saint-Germain, como vem ocorrendo nos últimos anos, lidera com tranquilidade -68 pontos, oito a mais que o vice-líder Olympique de Marselha e com um jogo a menos. Nas últimas sete temporadas, em seis delas o título ficou com o clube parisiense.

O PSG, inclusive, é uma das quatro equipes que já garantiram classificação às quartas de final da Champions, sem saber se jogarão o restante da competição. As outras são RB Leipzig, Atalanta e Atlético de Madrid.

Nas oitavas de final da competição, Neymar marcou o gol do time na derrota para o Borussia Dortmund por 2 a 1, no jogo de ida, na Alemanha, e abriu o placar do triunfo por 2 a 0 em Paris, que colocou o clube na próxima fase.

Folhapress