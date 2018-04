Neymar viaja a BH para exame e ainda não tem data para retorno a Paris

A recuperação de Neymar após cirurgia no quinto metatarso do pé direito continuará no Brasil, ao menos por enquanto. O astro da seleção brasileira deixou sua casa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e viajou a Belo Horizonte na última quarta-feira para realizar um exame sobre a consolidação do procedimento - seguindo o planejamento traçado inicialmente pelos médicos. E, após a avaliação, não há previsão para o retorno do jogador a Paris.

Neymar tem exibido exercícios de recuperação nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

O clube francês ainda se pronunciará sobre o tema oficialmente nesta quinta. A meta do jogador agora é estar liberado para usar carga total nos exercícios com o pé direito, que foi operado no dia 3 de março pelo doutor Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira. Desde então, o jogador vem fazendo tratamento em sua mansão na Costa Verde do Rio. O exame para avaliar a consolidação da cirurgia estava previsto para seis semanas depois do procedimento - prazo que se completaria no próximo sábado.

No começo de abril, o técnico Unai Emery apontou que o clube esperava a volta de Neymar para a França em "duas ou três semanas", após conversar com o brasileiro. Este seria o prazo para que o jogador retornasse aos treinos no clube de Paris . Não há, ainda, uma previsão para que o atacante volte a atuar em uma partida.

A expectativa é que Neymar consiga voltar a jogar a tempo de participar da reta final da temporada do Paris Saint-Germain, em maio. No mesmo mês, o jogador deve se apresentar à seleção brasileira para uma semana de treinamentos na Granja Comary, antes da disputa da Copa do Mundo, na Rússia. A delegação viajará para a Europa entre os dias 27 e 28 de maio.

Antes de estrear no Mundial, a Seleção fará dois amistosos: um em 3 de junho, contra a Croácia, em Liverpool; e outro uma semana depois, diante da Áustria, em Viena. No dia 11, começa a preparação do time para a Copa, em Sochi. A primeira partida no torneio será realizada no dia 17, contra Suíça, em Rostov. Cinco dias depois, o adversário será a Costa Rica, em São Petersburgo. O último jogo no grupo é será diante da Sérvia, em Moscou.

Globo Esporte