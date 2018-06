Neymar tem que aprender a conviver com a mídia, diz Kaká

Kaká entende que Neymar precisa lidar com uma pressão extra em relação aos demais atletas da seleção brasileira neste Mundial. Além da cobrança por resultado em campo, o atacante é uma estrela midiática e tem seu nome colocado em assuntos que não necessariamente estão ligados com a bola -como corte de cabelo e contratos comerciais.

Ao jornal Gazzetta Dello Sport, Kaká opinou sobre a pressão sobre o camisa 10 da seleção brasileira. "Acho que não é culpa de ninguém [Neymar ser estrela midiática]. Nem de Ney e nem da mídia. Ele só tem que aprender a viver com essa atenção com tudo o que ele faz", comentou Kaká.

Foto: Reprodução/Instagram

"Há sempre muita pressão em torno dele [Neymar]. No Brasil, é uma loucura. Nós falamos sobre seu desempenho, da sua qualidade, mas também do seu cabelo, as malas que ele carrega. Ele é um grande jogador e também uma celebridade. Não é fácil gerenciar tudo isso", acrescentou.

O ex-meio-campista da seleção também foi um atleta de grande potencial de marketing e arrastava fãs por onde passava. Ao periódico italiano, Kaká diz que sua relação com a mídia era menos intensa do que a de Neymar.

Kaká também foi indagado sobre o interesse do Real Madrid em Neymar. Ex-jogador do clube espanhol, se esquivou sobre o tema e disse que não cabe a ele convencer o astro do Paris Saint-Germain a jogar no time merengue.

"Ah, eu não sei. É uma questão tão pessoal... Se você fizer isso agora, talvez alguns dirão que o PSG foi uma ponte para o Real. Mas se é isso que ele quer [ir para o Real], ele deve fazer e deve estar pronto para lidar com a situação", analisou Kaká.

Folhapress