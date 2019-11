Neymar se recusa a renovar com o PSG e ainda pensa no Barcelona

A "novela Neymar" terminou no início de setembro, mas a vontade do jogador de se transferir para o Barcelona não deve ter um fim tão cedo.

De acordo com o jornal Sport, o brasileiro rejeita a ideia de renovar com o PSG, que pretende montar um plano para estender o seu contrato até 2025 -atualmente, o vínculo do atacante com o clube francês vai até 2022.



Neymar - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O principal motivo que faz Neymar ter o desejo de sair de Paris, no entanto, não envolve dinheiro: o brasileiro está infeliz com a vida na França -tanto dentro quanto fora de campo-, e voltar para o clube espanhol, onde atuou de 2013 a 2017, seria o "remédio" ideal.

Além disto, o fato de o PSG estar prestes a montar uma renovação em seu elenco também "joga contra" um novo vínculo.

Os brasileiros Marquinhos e Thiago Silva, por exemplo, têm seus futuros indefinidos no clube francês. Cavani, companheiro de Neymar no ataque, não deve ter seu contrato renovado.

Folhapress