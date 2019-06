Neymar se recupera de desconforto no joelho e volta a treinar

O atacante Neymar voltou a trabalhar com bola hoje (31) e mostrou que está em plena recuperação das dores no joelho esquerdo que o deixaram de fora dos treinos da seleção brasileira, na Granja Comary, em Teresópolis, depois de sentir um desconforto durante uma jogada de ataque nos treinos da última terça-feira (28).



O camisa 10 tem tido uma boa recuperação das dores que sente no joelho esquerdo. Ele já se reuniu com os outros jogadores (Foto: Reuters/Ricardo Moraes/Direitos Reservados)

Logo cedo, o camisa 10 foi para o campo e fez uma série de atividades físicas com o preparador Ricardo Rosa. À tarde, Neymar se juntou aos companheiros no gramado e participou de todo o treinamento comandado por Tite.

O atacante Everton, que chegou ontem à noite (30) se juntou ao grupo e participou do treinamento. Tite realizou uma atividade técnica com os jogadores, mas ainda não definiu a equipe que começa o amistoso contra o Catar no próximo dia 5, em Brasília.

Neste sábado (1º), os jogadores da seleção brasileira vão treinar, a partir das 11 horas. Em seguida, o grupo será liberado e se reapresenta no domingo (2) pela manhã.

Numeração nas camisas

A comissão técnica divulgou a numeração oficial da camisa dos 23 convocados para a disputa da Copa América.

1- Alisson

2- Thiago Silva

3- Miranda

4- Marquinhos

5- Casemiro

6- Filipe Luís

7- David Neres

8- Arthur

9- Gabriel Jesus

10- Neymar

11- Philippe Coutinho

12- Alex Sandro

13- Dani Alves

14- Eder Militão

15- Allan

16- Cássio

17- Fernandinho

18- Lucas Paquetá

19- Everton

20- Roberto Firmino

21- Richarlison

22- Fagner

23- Ederson.

Agência Brasil