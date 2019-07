Neymar se apresenta e treina no PSG após atraso de uma semana

Uma semana após a data esperada pelo Paris Saint-Germain (PSG), Neymar se reapresentou ao clube nesta segunda-feira (15) e trabalhou na academia do centro de treinamento Camp des Lages.

O brasileiro, que segundo ele mesmo está "quase 100%" recuperado da lesão que o tirou da Copa América, virou capa dos jornais esportivos no último dia 8, quando não voltou das férias junto com o restante do elenco parisiense.

Então, o clube emitiu uma nota descrevendo a atitude como deplorável e dizendo que tomaria as "medidas apropriadas". A assessoria de Neymar respondeu afirmando que o PSG havia sido comunicado que, por conta de compromissos comerciais, ele se reapresentaria no dia 15.

O principal destes compromissos aconteceu neste sábado (13), na cidade de Praia Grande (SP): um torneio de futebol de cinco organizado por um de seus patrocinadores, o Red Bull Neymar Jr's Five. Durante o evento, o atacante pouco falou com jornalistas.

Ao canal esportivo Oh My Goal, disse que a vitória do Barcelona contra seu atual clube, o PSG (na Liga dos Campeões de 2016/2017, na qual ele ainda atuava no clube espanhol), era seu melhor momento já vivido em um vestiário.



Segundo o próprio brasileiro, ele está "quase 100%" recuperado da lesão que o tirou da Copa América - Foto: Team Pics/PSG



Neymar tem seu retorno ao Barça especulado pela imprensa europeia. Na última sexta-feira (12), o clube catalão anunciou a contratação outro atacante, o francês Antoine Griezmann, o que pode fechar as portas do brasileiro na Espanha.

Após ser duramente criticado pela mídia francesa na última segunda, a reapresentação do camisa 10 foi noticiada com tom ameno.

A revista France Football disse que Neymar está de volta "conforme esperado". O Le Parisien, para o qual o diretor de futebol do PSG Leonardo concedeu entrevista criticando Neymar, é o mais duro: "Neymar volta aos treinamentos com uma semana de atraso".

O tradicional L'Equipe lista outros jogadores que também se reapresentaram com atraso em outros momentos da carreira. Os nomes vão de Pastore até o ídolo Cavani.

Além da polêmica envolvendo o PSG, Neymar também é investigado pela polícia brasileira por ter sido acusado de estuprar a modelo Najila Trindade. O caso é comandado pela 6ª Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo.

