Neymar sabe que não é fácil convencer de que está aqui por nós

Durante coletiva de imprensa realizada na manhã deste sábado (17) após o treino do Paris Saint-Germain, o técnico Thomas Tuchel não teve como escapar do assunto Neymar. O comandante da agremiação da capital da França disse que o brasileiro tem a consciência de que é difícil convencer o clube de que ele está focado em voltar a jogar e entrar de "corpo e alma" no time.

"Não falei com ele, mas sei que ele é sensível. Estou convencido que ele sabe que não é fácil entrar e convencer a todos que ele está aqui por nós, mas esse é o desafio que temos e devemos superar juntos. Eu vou o proteger ele sempre e ao mesmo tempo vou encorajá-lo esperar ele no seu melhor nível possível", declarou Tuchel.

Neymar participou dos treinamentos com o restante do elenco durante os 15 minutos iniciais. Depois, quando os jogadores foram realizar o trabalho tático, o atacante brasileiro saiu de campo para se exercitar individualmente. Nos últimos dias, Neymar tem treinado separado do restante do elenco. A explicação oficial é que o atacante seguia um programa individual para concluir a recuperação da lesão no tornozelo direito sofrida em junho, motivo pelo qual foi cortado da Copa América.

O futuro do jogador é alvo de várias especulações, principalmente desde que PSG e Barcelona reconheceram abertamente as negociações para uma eventual volta de Neymar à Catalunha. Representantes do Barça se reuniram no começo da semana passada em Paris com o diretor esportivo da equipe parisiense, Leonardo, mas a situação está travada.

"Hoje não temos solução de ele sair do clube e nada mudou. Nossa relação é a mesma porque é algo dele com o clube. Se ele não encontrar solução, ele fica aqui com a gente. Ele tem contrato aqui de três anos. E nada mudou", acrescentou Tuchel.

O PSG entra em campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), para jogar contra o Rennes, pela segunda rodada do Campeonato Francês. Neymar não foi incluído na lista de relacionados para a partida.

