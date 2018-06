Neymar retorna aos gramados com gol e comanda vitória da seleção

Três meses após passar por uma cirurgia no quinto metatarso do pé direito, o atacante Neymar retornou aos gramados em grande estilo. Ele marcou o primeiro gol da vitória da seleção brasileira sobre a Croácia por 2 a 0, neste domingo (3), no estádio Anfield, em Liverpool. Firmino fez o segundo nos acréscimos.

O camisa 10 recebeu dentro da área, cortou o zagueiro e bateu forte com a perna direita. A bola ainda tocou no travessão antes de entrar.

Neymar entrou em campo no intervalo no lugar do volante Fernandinho e atuou na sua posição de origem -do lado esquerdo caindo para a faixa central. Ele se movimentou bastante e ajudou a seleção ofensivamente e também na construção das jogadas.

Com a entrada de Neymar, Philippe Coutinho passou a jogar mais centralizado. Essa formação mais ofensiva foi desenhada por Tite para jogar diante de adversários mais fechados como a Suíça, rival da estreia na Copa do Mundo, dia 17, e diante da Costa Rica, adversário do dia 22.

Ela só havia sido testada no amistoso contra a Rússia, realizado em março, mas sem a presença de Neymar, que se recuperava de contusão.

Até a entrada do camisa 10 em campo neste domingo, a equipe de Tite havia encontrado muitas dificuldades na saída de bola, principalmente no início da etapa inicial, quando a Croácia colocou Modric, Kramaric e Reluc para pressionar Miranda e Thiago Silva.

Desta forma, os croatas, que disputarão a Copa do Mundo -estão no Grupo D ao lado de Argentina, Nigéria e Islândia-, quase abriram o placar aos 14 minutos, quando a Croácia recuperou a bola e Kramaric finalizou de fora da área para boa defesa de Alisson. Dois minutos antes, o rival havia assustado numa cabeçada de Lovren.

O Brasil só melhorou a partir dos 30 minutos e as melhores jogadas eram pelo lado direito com o lateral Danilo, que cumpriu bem sua função defensivamente, Willian e Paulinho, que caía pelo setor.

O jogador do Chelsea quase abriu o placar aos 33 minutos, quando cortou para o meio e exigiu boa defesa de Subasic. A bola sobre para Paulinho, que rolou para Danilo, mas o lateral se atrapalhou com Casemiro.

O lance foi o melhor do Brasil na etapa inicial. A equipe não conseguiu encaixar o jogo, principalmente pelo lado esquerdo. Marcelo foi pouco acionado mesmo com a cobertura de Fernandinho, que fez uma partida discreta.

No segundo tempo, Tite voltou com Neymar e o Brasil passou a atuar mais pelo lado esquerdo.

O Brasil melhorou e conseguiu controlar o jogo. No entanto, criou poucas chances de gol até marcar com Neymar em uma jogada que passou por Willian e Coutinho.

Durante o segundo tempo, Tite fez várias modificações na equipe, como a entrada de Firmino no lugar de Gabriel Jesus e Fred na vaga de Coutinho, que saiu sob vaias. Em janeiro, o camisa 11 da seleção trocou o Liverpool pelo Barcelona.

Firmino, que ficou no Liverpool, fez o segundo gol da seleção aos 47 min do segundo tempo. Ele dominou no peito e tocou por cima do goleiro.

O triunfo foi o 16º de Tite no comando da seleção em 20 jogos -ainda tem três empates e uma derrota em amistoso para a Argentina.

Após a vitória sobre a Croácia, a seleção brasileira faz mais um amistoso antes da estreia Mundial. No próximo domingo (10), encara a Áustria em Viena.

A seleção retorna neste domingo para Londres, onde continua a fase de preparação para o Mundial no CT do Tottenham.

FolhapressLuiz Cosenzo e Sérgio Rangel