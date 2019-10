Neymar recebe camisa do Santos e afirma: 'honra ter feito parte'

Por meio das redes sociais, Neymar mandou um recado para a torcida do Santos nesta terça-feira, após ser presenteado com a nova terceira camisa do clube. O uniforme enviado pelo Peixe simboliza a luta contra o racismo e homenageia os jogadores negros que passaram pela Vila Belmiro.

Juntamente com a camisa, o Santos enviou uma mensagem ao craque do PSG: “Neymar, esta camisa carrega um significado especial. É uma homenagem a todos os negros que fizeram história no Santos Futebol Clube. E a gente é isso: agoniza, quase morre, mas quando volta, é estouro. E volta enjoado, de moicano, ousado mesmo, fazendo a engrenagem girar ao contrário, assim como você fez e segue fazendo. Esperamos que goste do presente”.

Agradecendo o presente, Neymar publicou uma foto com a camisa e afirmou: “Valeu nação santista, uma honra ter feito parte da história do nosso Peixão. Santos sempre Santos”.



A passagem de Neymar pelo Peixe ocorreu entre os anos de 2009 e 2013. Neste período, o craque se destacou nas conquistas de três Campeonatos Paulistas, uma Copa do Brasil e uma Libertadores.



Gazeta Esportiva