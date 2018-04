Neymar passa por avaliação e já pode tirar imobilização do pé

Neymar já pode tirar toda a imobilização do pé direito. A informação foi confirmada pelo Paris Saint-Germain em comunicado médico emitido neste domingo (29) pelo clube.

O PSG explicou que Neymar passou por uma avaliação feita pelo representante do clube, Eric Rolland, e Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira.

"A avaliação confirmou uma evolução muito satisfatória das lesões no tornozelo e no pé direito do jogador permitindo a retirada da imobilização e a proteção. O resto da recuperação vai acontecer nos próximos dias no Brasil", diz o comunicado.



Foto: C.Gavelle / PSG



Neymar retornará ao PSG no próximo final de semana. O jogador viajará acompanhado do preparador físico, Ricardo Rosa, e fisioterapeuta, Rafael Martini. São eles os responsáveis pelo tratamento diário do jogador.

O clube francês quer o retorno do jogador a Paris para que inicie novamente os treinamentos com bola e assim complete sua recuperação de correção da fratura do quinto osso do metatarso do pé direito.

Neymar não entra em campo desde 25 de fevereiro, quando sofreu a lesão em clássico pelo Campeonato Francês contra o Olympique de Marselha.

Folhapress