Neymar não se apresenta, e PSG diz que 'deplora' atitude do jogador

O Paris Saint-Germain (PSG) divulgou uma nota nesta segunda-feira (8) em que afirma que o atacante brasileiro Neymar não se reapresentou ao clube após viajar ao Brasil para assistir à final da Copa América entre Brasil e Peru.



"O Paris Saint-Germain constatou que o jogador Neymar Jr. não apareceu na hora e no local combinados, sem ter sido previamente autorizado pelo clube. O Paris Saint-Germain deplora esta situação e tomará as medidas apropriadas resultantes dela", diz o comunicado.

Neymar informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que ele cumpre compromissos comerciais e que se apresentará ao clube francês no dia 15 de julho. O estafe do jogador disse esses eventos estavam agendados há meses e que foram informados ao clube francês.

O incidente ocorre em meio a especulações sobre sua saída do PSG. Em entrevista à revista France Football no início de junho, o presidente do clube Nasser al-Khelaifi disse que "aqueles que não querem ou não entendem [o projeto do clube], vamos nos encontrar e conversar."

"Ninguém o forçou a assinar aqui. Ninguém o empurrou. Ele veio sabendo que se juntaria a um projeto", disse o dirigente, se referindo ao atacante brasileiro.

Folhapress