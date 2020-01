Neymar marca dois, mas PSG leva empate do Monaco no Francês

O PSG empatou com o Monaco, neste domingo (12), por 3 a 3, no Parque dos Príncipes, pela 20ª rodada do Campeonato Francês. Neymar foi o grande destaque da partida. O brasileiro marcou duas vezes e teve participação direta no outro gol da equipe de Paris, mas Gelson Martins, Ben Yedder e Slimani fizeram para os visitantes.

O resultado ainda mantém o PSG na liderança do Francês, mas a distância para o vice-líder Olympique de Marselha cai para cinco pontos. O time de Paris soma 46 pontos e ainda tem um jogo a menos em relação ao principal rival na corrida pelo título. Já o Mônaco é o oitavo colocado, com 29 pontos.

Foram cinco gols só no primeiro tempo no Parque dos Príncipes. O PSG abriu o placar logo aos dois minutos. Neymar recebeu lançamento dentro da área e bateu rasteiro com o pé esquerdo. Porém, o Mônaco conseguiu o empate aos seis. Ben Yedder foi derrubado por Navas, mas a bola sobrou para Gelson Martins empurrar para o gol vazio.

A virada dos visitantes veio aos 12 minutos. Após bela jogada coletiva com troca de passes, Ben Yedder limpou a marcação com drible de corpo e chutou cruzado.

O PSG virou ainda antes do intervalo. Aos 23, Ballo tentou desviar chute de Neymar e fez contra. Já aos 39, Mbappé foi derrubado na área, e a arbitragem deu pênalti. Neymar foi para a cobrança e deslocou o goleiro.

O camisa 10 teve grande chance de fazer o terceiro dele no jogo no segundo tempo, mas chutou em cima do goleiro Lecomte após passe de Di María. Mais tarde, o PSG viu o Monaco buscar novo empate.

Aos 24 minutos da etapa final, Marquinhos tentou interceptar chute de Gelson Martins, e Slimani aproveitou a sobra para fazer o terceiro dos visitantes. A arbitragem, inicialmente, deu impedimento, mas validou o gol após revisão do árbitro de vídeo (VAR). O PSG ainda tentou nos minutos finais, mas o placar não mudou mais.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, desta vez na casa do Monaco, em duelo atrasado da 15ª rodada do Francês.

Folhapress