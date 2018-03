Neymar ficará no Brasil por pelo menos cinco semanas

Segundo a publicação, Neymar não deixará Mangaratiba até que realize um exame que apontará o tempo total para sua plena recuperação. Enquanto isso, ele estaria recebendo a ajuda do preparador físico Ricardo Rosa, com quem trabalha desde os tempos de Santos. A princípio, o jogador ficará fora dos gramados até maio, talvez retornando para a reta final do Campeonato Francês.

O diário francês afirma que o jogador tem vivido uma rotina de visitas regulares de personalidades do Brasil, além de seus "parças", sempre presentes nas rodas de pôquer - a mãe, Nadine, e a irmã, Rafaella, também estariam junto do craque na casa. Seu pai estaria prestes a se juntar à família, após passar a semana em Paris, acompanhando o duelo contra o Real Madrid, que eliminou o PSG da Liga dos Campeões.

(Foto: Reprodução Instagram)

Neymar passou por uma cirurgia no quinto metatarso do pé direito no último fim de semana, colocando um pino para ajudar na correção de uma fratura. Quem conduziu o procedimento foi o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, ao lado do francês Gérrard Saillant, que já havia operado Ronaldo Fenômeno antes da Copa do Mundo de 2002.

Globo Esporte