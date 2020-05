Neymar e Thiago Silva são eleitos para seleção do Francês feita por revista

Com a declaração do encerramento do Campeonato Francês nesta quinta-feira (30) em meio à pandemia pelo novo coronavírus, a revista France Football publicou nesta sexta (1) a tradicional seleção da competição com a presença de dois brasileiros: Neymar e Thiago Silva, ambos campeões pelo PSG.

O time da capital cravou ainda mais três jogadores na seleção: os meio-campistas Marco Verratti e Angel Di Maria e o atacante Kylian Mbappé. Três jogadores do Rennes, dois do Reims e um do Monaco completam o time formado após avaliação do jornal com notas em 279 partidas ao longo da temporada.

A principal média de notas foi a de Mbappé, com 6.35. Neymar ficou com 6,07, abaixo ainda de Di Maria (6,17) e Camavinga (6.13).

O Paris Saint-Germain foi declarado campeão francês da temporada 2019/2020 após reunião da Liga de Futebol da França (LFP). O campeonato estava parado desde março em razão da pandemia do novo coronavírus.

O time de Neymar e companhia liderava a competição com 12 pontos de vantagem para o segundo colocado. Faltavam 10 jogos para a maioria dos clubes finalizar sua participação na competição.

Veja a seleção completa com a nota atribuída a cada jogador:

Predrag Rajkovic (Reims) : 5,96.

Hamari Traoré (Rennes) : 5,41.

Thiago Silva (Paris-SG) : 5,75.

Yunis Abdelhamid (Reims) : 5,64.

Faitout Maouassa (Rennes) : 5,59.

Marco Verratti (Paris-SG) : 6,00.

Eduardo Camavinga (Rennes) : 6,13.

Angel Di Maria (Paris-SG) : 6,17.

Neymar Jr (Paris-SG) : 6,07.

Kylian Mbappé (Paris-SG) : 6,35.

Wissam Ben Yedder (Monaco) : 5,84.

Folhapress