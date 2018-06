Neymar é o jogador mais citado no Twitter durante 1ª rodada da Copa

Neymar foi o jogador mais popular no Twitter durante a primeira rodada da Copa do Mundo. O craque brasileiro encabeça a lista dos mais mencionados na rede social nos seis dias inicias da competição.

O principal jogador da seleção brasileira superou Cristiano Ronaldo, que ficou na segunda colocação. O português foi um dos destaques da primeira rodada ao marcar três gols no empate com a Espanha.



Treino da Seleção em Sochi. Lucas Figueiredo/CBF



A lista ainda conta com outro brasileiro: Philippe Coutinho. Autor do gol do Brasil no empate com a Suíça, o atacante ficou atrás de Lionel Messi, terceiro colocado.

Confira os 10 jogadores mais citados no Twitter na primeira rodada: 1 - Neymar (BRA); 2 - Cristiano Ronaldo (POR); 3 - Messi (ARG); 4 - Philippe Coutinho (BRA); 5 - Antoine Griezmann (FRA); 6 - Harry Kane (ENG); 7 - James Rodriguez (COL); 8 - Paul Pogba (FRA); 9 - Romelu Lukaku (BEL); 10 - Mohamed Salah (EGY).

Folhapress