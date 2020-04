Neymar diz que teve 'momentos de questionamento' durante lesões no PSG

Neymar lamentou as lesões que sofreu nos últimos tempos de Paris Saint-Germain (FRA). Em entrevista à Vogue Man Arabia, o atacante brasileiro disse que se questionou durante os períodos afastado.



"Não há nada pior na vida de um atleta profissional que uma lesão. Sofri essas duas temporadas. Tive muitos momentos de questionamento, e metade do sucesso de um atleta é a mente. Se o espírito está bem, o jogo se torna mais fluido naturalmente".

Neymar, inclusive, teve presença ameaçada nos jogos decisivos das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund (ALE). Depois de perder dias de treinamento, o jogador marcou um dos gols da vitória que levou a equipe francesa adiante.

Na entrevista, Neymar ainda falou sobre a morte de Kobe Bryant: "Me afetou muito. Nossas vidas tinham muito em comum", disse. "Quando se conhece a pessoa além do atleta, se cria um relacionamento diferente. Com o Kobe isso foi muito especial. O esporte e a sociedade perderam um grande cara", completou.

Uol/Folhapress