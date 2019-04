Neymar deve voltar a jogar em eventual final da Copa da França

Afastado dos gramados desde janeiro, o atacante brasileiro Neymar tem como meta voltar a jogar a tempo de disputar uma eventual final da Copa da França pelo PSG, publica nesta terça (2) o jornal francês L'Equipe.



De acordo com a publicação, a projeção do atacante é estar em campo na partida marcada para o dia 27 de abril. Antes, porém, o PSG terá de passar pela semifinal do torneio, contra o Nantes, na próxima quarta-feira (3).

O jornal destaca que a atual semana marca as 10 semanas de previsão de retorno estipuladas pelo PSG no anúncio do tratamento que seria adotado para a consolidação do quinto metatarso do pé direito.

A ideia inicial do PSG era preparar Neymar para as quartas de final da Liga dos Campeões, que terão início na próxima semana. Porém a eliminação nas oitavas para o Manchester United fez o clube adotar cautela para não forçar uma volta antes do necessário.

Uma eventual final da Copa da França pode marcar um dos dois momentos de maior destaque do PSG na temporada. Já eliminado da Copa da Liga Francesa, o clube lidera o Campeonato Francês com 20 pontos de vantagem para o segundo colocado Lyon.

Na última semana, o técnico Thomas Tuchel não quis estipular uma data para o retorno de Neymar. "Não tenho atualizações, exceto que ele se sente bem, não tem dores. Mas é cedo demais para pensar em seu retorno. Nós devemos ser pacientes. É muito difícil para mim, e ainda mais para ele", disse.

UOL / Folhapress