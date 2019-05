Neymar desfalca novamente treino da seleção brasileira

Com dores no joelho esquerdo, o atacante Neymar será novamente ausência do treino da seleção brasileira nesta quinta-feira (30), em Teresópolis, onde o elenco está em preparação para a disputa da Copa América.



De acordo com a CBF, o atleta vai permanecer em tratamento com os fisioterapeutas da seleção e depois realizar um trabalho no centro de excelência da Granja Comary.

O jogador sentiu dores durante a atividade de terça (28) e deixou o gramado antes do fim do treinamento. Na quarta (29), também desfalcou o elenco.

O camisa 10 passou por exames sob a fiscalização do médico da CBF, Rodrigo Lasmar. O profissional descartou qualquer gravidade na lesão de Neymar.

A princípio, a comissão técnica não está preocupada em perder o camisa 10 para a Copa América.

Segundo a CBF, Neymar vai continuar em observação pelas equipes médicas e de fisioterapia, passando por avaliações diárias até que esteja recuperado.

No ano passado, o jogador enfrentou uma lesão no quinto metatarso do pé direito e só voltou a trabalhar com bola às vésperas da Copa do Mundo.

O Brasil entra em campo na quarta (5), contra o Qatar, em amistoso marcado para Brasília. Já no dia 9, encara Honduras, em Porto Alegre.

A estreia na Copa América acontece no dia 14, diante da Bolívia, em São Paulo.





PRÓXIMOS JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA

Amistosos:

05/6 - Brasil x Qatar, em Brasília, às 21h30

09/9 - Brasil x Honduras, em Porto Alegre, às 16h

Copa América:

14/6 - Brasil x Bolívia, em São Paulo, às 21h30

18/6 - Brasil x Venezuela, em Salvador, às 21h30

22/6 - Peru x Brasil, em São Paulo, às 16h

Folhapress