Neymar decide novamente para o PSG no Campeonato Francês

O atacante Neymar voltou a ser decisivo para o PSG no Campeonato Francês. Neste sábado (28), o brasileiro marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Bordeaux em jogo fora de casa que se apresentava complicado para o time parisiense, que desperdiçou diversas chances até o lance que enfim tirou o zero do placar, aos 25 minutos do segundo tempo.

Leia também: Neymar é recebido com protestos da torcida do PSG

Com o gol, Neymar se mostrou decisivo pela terceira vez nos últimos quatro jogos do PSG no Campeonato Francês. O brasileiro já havia marcado, nos minutos finais, nas vitórias por 1 a 0 sobre Lyon e Strasbourg.

O triunfo sobre o Bordeaux significou também a recuperação do PSG, que na última quarta-feira perdeu por 2 a 0 para o Reims. O time parisiense é líder do Campeonato Francês com 18 pontos.



Neymar fez o gol da vitória do PSG sobre o Bordeaux - Foto: C.Gavelle/PSG



Espanhol

O Atlético de Madri empatou com o Real Madrid, em partida sem gols, no Wanda Metropolitano, pelo Campeonato Espanhol. Na sétima rodada da competição, os Merengues seguem na liderança com 15 pontos, enquanto o Atlético segue na terceira posição com 14 pontos.

Com o empate, o time de Zidane segue invicto na La Liga.

O Barcelona venceu o Getafe por 2 a 0, neste sábado, no Coliseum Alfonso Pérez em jogo válido pela sétima rodada da competição. Foi a primeira vez nesta edição da liga espanhola que o Barça chegou a duas vitórias consecutivas.

Sem Messi, que se recupera de lesão muscular, o time comandado por Ernesto Valverde sofreu para se impor diante do Getafe. Luis Suárez abriu caminho para a vitória no fim do primeiro tempo. Firpo ampliou na segunda etapa.

O Barcelona sobe para a terceira posição, com 13 pontos - um a menos que o líder Real Madrid, que tem clássico contra o Atlético de Madri ainda neste sábado. O Getafe, com sete, é o 11º.

INGLÊS

O Manchester City entrou em campo contra o Everton, no Goodison Park, e buscou a vitória por 3 a 1, com gols de Gabriel Jesus, Raheem Sterling e Riyad Mahrez para os Citizens, já o rival diminuiu a diferença com Calvert-Lewin.

O Manchester City segue na segunda posição com 16 pontos, cinco a menos que o líder Liverpool. A derrota deixa o Everton na 15ª posição, perto da zona de rebaixamento com sete pontos.

O Liverpool encontrou resistência enfrentando o Sheffield United, fora de casa, na abertura da sétima rodada, mas contou com um frango do goleiro adversário para vencer por 1 a 0 e manter os 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês.

Folhapress