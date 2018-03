Neymar chega ao Brasil para cirurgia e médico indica até três meses parado

O atacante Neymar desembarcou na manhã desta quinta-feira (1º) no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O jogador retornou ao país para ser submetido a cirurgia no pé direito, conforme estabelecido no dia anterior, em reunião na capital francesa envolvendo o Paris Saint-Germain, estafe do atleta e o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar.

O médico do PSG, Gérard Saillant, acompanhou Neymar na chegada ao Brasil. Neymar será submetido a cirurgia no sábado (3), Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. Ele deve seguir para a capital mineira na sexta-feira (2).

O tratamento clínico de Neymar é acompanhado de perto pela seleção brasileira. No mesmo avião estavam Edu Gaspar, Matheus Bachi -auxiliar e filho de Tite- e Rodrigo Lasmar.

"Neymar teve uma pequena fissura [no quinto metatarso do pé direito], fratura importante de um osso no meio do pé. A operação será no sábado, de manhã, em Belo Horizonte. Não temos horário certo, mas com certeza será nesse dia. Serão dois meses e meio, três meses de recuperação. Depende muito da recuperação. Após a cirurgia teremos mais detalhes sobre esse tempo", disse Lasmar para a TV Globo.

O médico da seleção falou sobre o comportamento de Neymar nesses últimos dias. Lasmar ressalta que o prazo de recuperação não deverá comprometer os planos para Copa do Mundo. "Está triste, chateado, mas entende que não tem outra alternativa que não seja se recuperar o quanto antes. Nós temos tempo para recuperá-lo, tudo vai ser feito para que ele se recupere o mais rápido possível", acrescentou o médico.



FOTO: Reprodução/Instagram

BELO HORIZONTE

A escolha de Neymar para operar na capital de Minas Gerais teve influência do médico da seleção brasileira. Responsável por fazer a cirurgia no pé direito do atacante, Lasmar indicou o Hospital Mater Dei ao estafe do jogador, que viu a escolha com bons olhos.

A recuperação do craque pode ser feita na Cidade do Galo, conforme apurado pela reportagem. Rodrigo Lasmar, que também é médico do clube mineiro, faz lobby para que o jogador utilize a estrutura do local em seu tratamento.

Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain havia informado em nota oficial que Neymar faria uma cirurgia no quinto metatarso do pé direito no Brasil.

O atacante sofreu a lesão durante partida do PSG contra o Olympique Marselha, em 25 de fevereiro. O problema é semelhante ao sofrido por Gabriel Jesus no começo de 2017. Na ocasião, o jogador fraturou o quinto metatarso do pé direito na partida contra o Bournemouth, em 13 de fevereiro, e também passou por cirurgia. Ele voltou a treinar em sete semanas, mas foi relacionado pelo técnico Pep Guardiola apenas para um jogo no dia 28 de abril, dois meses e meio após a lesão.

Folhapress